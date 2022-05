Isola dei Famosi 2022, Alessandro abbandona: «Devo riprendere gli studi universitari». Ma Ilary non gli crede: «Sicuro sia questo il motivo?»

Diciannovesimo appuntamento con L'Isola dei Famosi 2022. Le tensioni non cennano a diminuire e comincia la corsa verso la vittoria. Visti i successi di questa edizione il reality è stato prolungato fino al 27 giugno e stasera sarà per i naufraghi la notte delle scelte: inizia l'ultimo periodo (il piu' difficile) che porterà i naufraghi in finale. Chi avrà il coraggio di arrivare fino alla fine? Stasera uno a uno i vip dovranno prendere una decisione molto importante e comunicheranno in diretta a Ilary Blasi (e a tutti i telespettatori) se hanno optato di continuare l'avventura fino alla fine. Hanno lottato contro la fame, le intemperie e gli infortuni e ora i vip saranno gli artefici del loro destino. Soprattutto loro che ci sono dall'inizio. Nick, Lory, Carmen, Alessandro, Edoardo, Roger, Guendalina, Estefania, Nicolas e Marco. Sono loro i magnifici 10.

Isola dei Famosi 2022, la decisione dei veterani

Per alcuni il prolungamento è una possibilità per altri un flagello. I nuovi vip non sono chiamati a rispondere al quesito posto dalla produzione. Ma vediamo le decisioni che hanno preso. Nicolas Vaporidis sceglie di continuare a lottare. Lory Del Santo rimane. Carmen Di Pietro resta in Honduras ma Alessandro Iannoni decide di tornare in Italia: «Sono partito che ero timido introverso legato fin troppo a mamma, ora ho imparato a essere piu' autonomi e indipendente. Ringrazierò l'isola per sempre ho mantenuto la mia esperienza finche hoi potuto ma ora per motivi scolastici di università mi è impossibile rimanere».

Alessandro abbandona

Le parole del naufrago spiazzano tutti. E la mamma non riesce a smettere di piangere.

«Hai parlato di scuola, di esami - chiede Ilary - è questa la vera motivazione?». Alessandro è sicuro: «Si è questo io se rimango qua non so piu' come gestire poi gli studi. E' vero mi mancano i miei affetti ma non è quello il motivo», Ilary sembra non credergli e insiste a volerne sapere di piu'. «La mia non è un'università normale e anche solo un mese per me diventerebbe impossibile da gestire. Ci ho pesnato giorno e notte e ho deciso».

La Blasi non ci crede?

Ma la Blasi vuole convincerlo a rimanere: «I telespettatori ti amano, è un peccato che a un passo dalla finale vuoi rientrare». Mamma chioccia interviene a difesa: «Si ci ha pensato ma è indietro con 3 esami e non ha piu' senso stia qua perché dice che non lo farebbe nel giusto modo. La sua università è in inglese e lui è un vero studioso».

La reazione degli opinionisti

Nicola Savino è sempre stato un grande fan del ragazzo: «Io vorrei rimanesse ma sentire un ragazzo che lascia un reality per tornare a studiare me lo fa apprezzare ancora di piu'». Ma la conduttrice lo manda nella Palapa per parlare con lui "da sola". «Io mi ero organizzato per rimandare gli studi fino a fine maggioo un altro mese per me sarebbe difficilissimo. Sono consapevole del percorso che ho fatto e per me questa è la fine ora mi dedico a quello che voglio fare e che devo fare. Sono sicuro». Ma poi si collega da casa il suo migliore amico Edoardo: «Io sto venendo da te in Honduras per farti una sorpresa e per questa sorpresa ho rinunciato a due esami. Io sai che ti ho sempre detto la verità e devo farlo anche ora. Non devi mollare, ti amano tutti». Sorride il figlio di Carmen e Nicola affonda il colpo: «Sei arrivato all'80esimo non puoi ritirarti ora, tu hai la possibilità di vincere». Luxuria è della stessa opinione: «E' bello sentire che un ragazzo non si monta la testa e pensa solo aghli studi però la gente ti ama».

La decisione è definitiva

Tutti lo vogliono lì in Honduras ma Alessandro non cambia idea: «Ringrazio uno a uno tutte le persone che mi hanno supportato ma non continuo». I saluti sono sempre difficili, questi ancor di piu'. «Edoardo per me è stato il mio migliore amico è stat per ,e una persona fondamentale, senza lui in certi momenti avrei mollato - mentre Ale parla, Carmen singhiozza - Guendalina la devo ringraziare perché è stata un pilastro per me e mamma. Nicolas per me è stata una rivelazione inizialmente avevo difficoltà ma poi l'ho scoperto come consigliere valido», fuori è rimasta mamma. «Il rapporto che ho con lei avete imparato a conoscerlo, anche se fra 40 anni mi dovessi fidanzare ti assicuro che da oggi fino alla fine dei miei giorni sei la donna piu' importante della mia vita»