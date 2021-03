Riparte il 15 marzo, dopo un anno di pausa causa lockdown, L’isola dei famosi, il reality giunto ormai alla sua dodicesima edizione. Per la prima volta, alla conduzione c’è Ilary Blasi, che ha già fatto parlare di sé per la clip promozionale, in chiave Titanic, “naufraghi sto arrivando”. Ma non c’è solo la signora Totti a calamitare gli spettatori, nel programma che prevede un doppio appuntamento, il lunedì e il giovedì. Ad accompagnare i naufraghi sull’isola dell’Honduras dove si svolge la gara, è stato infatti scelto (non senza ironia) il campione di nuoto Massimiliano Rosolino, mentre in studio ci saranno anche la popolarissima Elettra Lamborghini e la sempreverde Iva Zanicchi. La dodicesima stagione dovrebbe segnare anche il ritorno allo spirito delle origini del programma, con i concorrenti che dovrebbero anche soffrire veramente la fame e le privazioni della vita da naufraghi.

La Lamborghini ha detto a Verissimo: “Io sono carica come una balestra”. E ha aggiunto: “È un programma che mi diverte, voglio che la gente possa trascorrere delle ore di spensieratezza. Sono contenta di intraprendere questa avventura insieme a Iva”. La Zanicchi ha promesso: “Sarà un’isola felice vedere i ragazzi liberi e al sole in questo periodo difficile”, ha preannunciato che, “Se Ilary vorrà prometto che, dopo qualche lezione, alla prima puntata io ed Elettra twerkeremo insieme”.

Molto variegata la scelta dei vip da abbandonare sull’isola (se non sono vip, ormai, nei reality non chiamano nessuno). Promette di fare scintille Paul Gascoigne, ex calciatore della Lazio con un passato turbolento: «Sono affondato e riemerso. Ora vorrei essermi messo il peggio alle spalle, trovare pace», dice. «Chi porterei nell'Isola? Mio padre, e poi tutta la Curva Nord della Lazio. Ho adorato quei tifosi. Quando vedo le partite della Lazio, mi tornano in mente i cori - spiega “Gazza” -. Quel popolo fu straordinario col sottoscritto. A Roma trascorsi tre anni e mezzo fantastici, nonostante l'infortunio. I ricordi più belli sono il gol alla Roma nel derby e quello saltando quattro avversari a Pescara».

Tra le concorrenti più attese Elisa Isoardi, ex conduttrice Rai ed ex fidanzata di Matteo Salvini: «Noi siamo pronti, e voi?», ha scritto sui social accanto all'hashtag #isoladeifamosi.

Ma vediamo chi sono gli altri concorrenti. Ci sono Vera Gemma, figlia del grande Giuliano, lanciata da Pechino Express; la ex letterina di “Passaparola” ed influencer Francesca Lodo; il regista e attore originario di Roma Gilles Rocca, reso famoso per la vittoria a “Ballando con le stelle” 2020 ma anche per essere apparso a Sanremo durante la litigata tra Bugo e Morgan; viene da “Ballando” anche il modello Akash Kumar, che fa sapere con una certa apprensione di non sapere nuotare; la poliedrica e simpaticissima Valentina Persia, al contempo attrice, comica e ballerina; il visconte Ferdinando Guglielmotti, proprietario di un’industria casearia che vinse il premio Roma, come produttore della “migliore ricotta del Lazio”; la ex assistente di volo Daniela Martani, “pasionaria” di Alitalia diventata famosa durante le proteste sindacali; l’attore e ristoratore Brando Giorgi, noto per la soap opera “Vivere”; l’attrice Angela Melillo, vincitrice nel 2004 del reality di Rai2 “La talpa”; l’attore e doppiatore Roberto Ciufoli; la modella (e aspirante scrittrice, fa sapere) Drusilla Gucci Ludolf; il confezionatore di video comici diventati virali, Simone Paciello; il comico Beppe Braida, visto a “Zelig” e “Colorado”.

