Isola dei famosi, Elisa Isoardi tra i naufraghi: «In Rai 18 anni bellissimi ma ho bisogno di cambiare aria»

L'ultima conferma ufficiale è Elisa Isoardi, la conduttrice ex del leader della lega Salvini è pronta a partire per l'Isola dei Famosi. Altri tre biglietti sono pronti: Vera Gemma, Drusilla Gucci e Brando Giorgi. Nomi che si aggiungono al primo naufrago annunciato, lo youtuber Awed (Simone Paciello). Massimiliano Rosolino sarà l'inviato e a condurre sarà Ilary Blasi.

"Non credo che la mia partecipazione al reality possa essere vista come un momento non facile della mia carriera - spiega Elisa al Corriere della Sera - La chiave è trasformare una opportunità di lavoro in un'opportunità di vita. Era già successo con Ballando, dove avevo fatto conoscere qualcosa in più di me e sono certa succederà ora con l’Isola. Credo nel fato e questo era il momento giusto: ho bisogno di un reset e di cambiare aria. In Rai sono stati diciotto anni bellissimi, sono stata molto bene e per me è stato come fare l’Università. Ora ho bisogno di continuare a far battere il cuore per questo mestiere".

