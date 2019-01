Isola dei Famosi 2019, anticipazioni: Marina La Rosa e Brosio naufraghi, Bossari inviato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’partirà il prossimo 24 gennaio su Canale 5 con la conduzione di Alessia Marcuzzi. Molte le novità, dal cast dai naufraghi, passando per l’inviato e l’opinionista in studio ad affiancare la presentatrice, per la quinta volta al timone del reality.A naufragare in Honduras saranno, come fa sapere “Spy”, l'ex Pooh Riccardo Fogli, il giornalista Paolo Brosio, Jeremias Rodriguez, l'ex “gatta morta” del primo Grande Fratello Marina La Rosa, Alvin (da inviato a concorrente), la prorompente Taylor Mega, l'ex concorrente di Amici Luca Vismara, la sosia italiana di Melania Trump Sarah Altobello e il judoka Marco Maddaloni. Vicina la firma di un giocatore di serie A con la fama da playboy mentre Douglas Meyer Nielsen, figlio di Brigitte, avrebbe rifiutato l'ingaggio all'ultimo momento.Per il ruolo di inviato, che doveva essere Alvin, Daniele Bossari sembra in vantaggio su Walter Nudo, mentre per quello di opinionista sembra averla spuntata Alda D’Eusanio nella corsa contro Belen Rodriguez, Alba Parietti e Valeria Marini anche se gli autori sarebbero in cerca di un seconda voce.