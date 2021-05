Isola 2021, Valentina Persia che botta! La comica si fa male, Ilary Blasi preoccupata

Attimi di paura durante la diretta del 14 maggio, nella sfida per diventare leader di puntata, la Persia ha sfidato Isolde Kostner.

Ma la sfida per la conquista della collana del leader dell'Isola dei Famosi 2021, stava per finire davvero male.Le due donne agguerritissimi hanno resistito oltre due minuti, ma a mollare per prima è stata Valentina Persia che però nel cadere in acqua ha preso una brutta botta alla gamba. Fortunatamente le immagini viste in diretta sono sembrate più gravi di quelle effettive.

Riemersa dall'acqua la Persia ha continuato ha toccarsi la gamba dolorante, anche Ilary Blasi preoccupata le ha chiesto se andava tutto bene, ma la Persia rassicura tutti: «Sto bene, nulla di grave. Ho fatto la fine del pollo con la coscia appesa! Ce ne vuole per farmi male».