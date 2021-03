Isola 2021, prima gaffe hot per Ilary Blasi. Arrossisce poi sbotta: «Il bello della diretta»

Isola 2021, prima gaffe hot per Ilary Blasi. Arrossisce poi sbotta: «Ho rovinato tutto». Il bello della diretta! La conduttrice per errore chiama la Palapa “patata” tra le risate dello studio. Ovviamente anche la padrona di casa non si prende sul serio e ci scherza su. Applausi anche sui social.

Prima gaffe per Ilary Blasi durante la diretta dell'Isola dei Famosi 2021. Dopo aver presentato i naufraghi di questa edizione la Blasi fasciata in un lungo abito nero nel presentare la Palapa, ovvero il luogo dove i concorrenti si incontrano dice: «Adesso è arrivato il momento di mostrarvi uno dei luoghi più solenni dell’Isola dei famosi. Vi faccio entrare tutti nella Patata ... cioè nella Palapa».

Un piccolo errore che fa ridere non solo il pubblico in studio ma la stessa Blasi che con grandissima autoironia commenta così: «Ho rovinato tutto era un momento suggestivo!»

Ultimo aggiornamento: 08:34

