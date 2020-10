Elisa Isoardi, addio a Ballando con le stelle? Caviglia fasciata e stampelle: «Non so che succederà sabato»

Non c'è pace per Elisa Isoardi e Raimondo Todaro. La coppia di Ballando con le Stelle aveva già vissuto un momento di parziale stop quando il ballerino si era dovuto fermare per una appendicite e la Isoardi era stata costretta a esibirsi da sola in pista. Stavolta tocca a lei fermarsi perché le condizioni della sua caviglia si sono aggravate. La presentatrice è stata visitata nella clinica Villa Stuart di Roma e ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video in cui aggiorna i fan delle sue condizioni di salute.

«Ciao ragazzi, innanzitutto grazie a tutti per il vostro interessamento... purtroppo questa mattina non riuscivo neanche a poggiare la caviglia per terra quindi sono dovuta tornare dal dottore... risultato? Fasciatura allo zinco, stampelle e riposo. Come potrete immaginare l’umore adesso non è dei migliori e non so che succederà̀ sabato. Io non mollo ma voi continuate a starmi vicino come sempre».

Nel video ci pensa Raimondo a consolare la conduttrice a suon di baci e tenere battute: «Non era peggio se ti dicevano che non potevi mangiare?», scherza il ballerino cercando di tirare su il morale della Isoardi, che però è sconfortata: «Mi rode, altroché se mi rode». La concorrente dello show di Milly Calrucci è costretta a uscire dall'ospedale con le stampelle. Poi pubblica una foto in cui ringrazia i fan per l'affetto e la vicinanza dimostratogli durante questo periodo.

Ora però la sua partecipazione alla puntata di sabato è a rischio. «Ci mancava pure il gesso – dice nel filmato, mentre il medico la visita -. Non avevo mai avuto un’ingessatura, grazie a Ballando con le Stelle». Raimondo prova ad azzardare un'ipotesi: «Al massimo resterai ferma un turno, come ho fatto io».

Ultimo aggiornamento: 17:13

