Unamolto forte quella trae per questo considerata indimenticabile dal pubblico italiano tanto da diventare. Basta infatti digitare il nome dell'attrice sul canale video più famoso del web e i risultati riportano sempre a quelle immagini. Un elemento cheche in un'intervista rilasciata a "Io Donna" ha mostrato tutto il suo disappunto: «Per questo ridurre Caos calmo a quell’amplesso è ingiusto, perché il film è tutt’altro che voyeurista e quella scena, tolta dal suo contesto, non mi rappresenta affatto.».Ma l'attrice amplia il discorso a la sua carriera, da grande attrice a identificata per quelle immagini. «Se da un lato mi può lusingare il fatto che la gente mi consideri una bella donna - spiega - dall’altro trovo estremamente riduttivo che su Internet la mia carriera, tutte le cose che ho detto da cittadina e da donna, vengano limitate a una scena di sesso». «Mi dispiace molto essere sminuita in questo modo - aggiunge - perché penso di aver fatto tanti film buoni e di essere legata a un immaginario cinematografico lungo 30 anni».