Io e Te, Luca Barbareschi entra in studio e scoppia a piangere. Pierluigi Diaco: «Che succede?»

Ultimo aggiornamento: 18:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Io e Te,entra in studio e scoppia a piangere.«Che succede?». Oggi, l'attore e proprietario del Teatro Eliseo di Roma è stato ospite nel salotto di Rai1 per lanciare un appello alle istituzioni: «Aiutatemi a non chiudere l'Eliseo». Ma in apertura di trasmissione qualcosa lo ha fatto commuovere.Diaco ha presentato l'ospite con una clip sulla sua lunga carriera artistica.L'attore spiega così: «Deve essere la senilità. Mi sono commosso vedendo tutto quello che ho fatto in 45 anni di attività.».E continua: «». Diaco, allora, conclude lanciando un appello: «».