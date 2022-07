Dik Dik, il tastierista Mauro Gazzola ricoverato per infarto prima di un concerto

Il musicista Mauro Gazzola, tastierista dei Dik Dik, è stato ricoverato in ospedale per un attacco di cuore. Si è sentito male sabato sera, poco prima dell'esibizione prevista a Rovereto (Trento), in piazza Centrale: è stato immediatamente soccorso e stato trasferito in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Santa Chiara di Trento, dove gli è stato diagnosticato un infarto. Il concerto è stato cancellato e verrà presto riprogrammato.

Mauro Gazzola, tastierista dei Dik Dik ricoverato per infarto

«Buongiorno a tutti - ha scritto questa mattina Gazzola sul suo profilo Facebook - Volevo ringraziare pubblicamente i miei colleghi, nonché amici e compagni di viaggio Gaetano Rubino, Lallo Sbriziolo e Pietruccio Montalbetti per non essersi esibiti in concerto in quel di Rovereto causa mio malore improvviso».

Dalla pagina ufficiale del gruppo musicale dei Dik Dik, nato nel 1965, sono arrivare rassicurazioni sullo stato di salute dopo il malore improvviso del loro tastierista: «Volevamo comunicare a tutti che Mauro sta bene e sarà con noi normalmente nei prossimi concerti». I Dik Dik sono famosi per alcuni grandi successi della stagione Beat come «Sognando la California» (1966) e «L'isola di Wight» (1970).