Grande Fratello Vip , incidente nella Casa per Sossio Aruta . «Porca Putt***». Antonella Elia lo soccorre. Incoveniente domestico per Sossio Aruta. A 24 ore dalla finale del reality condotto da Alfonso Signorini, gli inquilini si sono riuniti in cucina per preparare "l'ultima cena" a base di pesce.



Come al solito, ai fornelli Paolo Ciavarro. Il menù prevede spaghetti alle vongole. Ma durante la preparazione avviene un piccolo incidente.Immediato l'urlo e la corsa in bagno: «».

Interviene Antonella Elia, che lo segue in bagno e gli porge un asciugamano. «Sciacquati con tanta acqua». Passato il bruciore, si passa "all'ultima cena". Il conto alla rovescia per la finale è partito.

Ultimo aggiornamento: 8 Aprile, 10:11

