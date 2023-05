VENEZIA - Comprende 89 partecipanti, di cui oltre la metà provenienti dall'Africa o dalla diaspora africana. L'equilibrio di genere è paritario e l'età media dei partecipanti è di 43 anni, mentre scende a 37 nella sezione Progetti Speciali della Curatrice, in cui il più giovane ha 24 anni. Con il titolo «The Laboratory of the Future», a cura della scrittrice e architetta scozzese con cittadinanza ghanese Lesley Lokko, la 18esima Mostra Internazionale di Architettura organizzata dalla Biennale di Venezia è stata aperta al pubblico oggi, sabato 20 maggio, e fin da subito si sono registrate code di visitatori agli ingressi. La Mostra sarà visitabile fino a domenica 26 novembre 2023 nelle tre sedi dei Giardini, dell'Arsenale e di Forte Marghera. (video Costantini/Nuove Tecniche)

LA MOSTRA



Il 46% dei partecipanti considera la formazione come una vera e propria attività professionale e, per la prima volta

in assoluto, quasi la metà dei partecipanti proviene da studi a conduzione individuale o composti da un massimo di cinque persone.

In tutte le sezioni della Mostra, oltre il 70% delle opere esposte è stato progettato da studi gestiti da un singolo o da un team molto ristretto.