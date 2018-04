di Gloria Satta

Annunciata la Giuria del 71mo festival di Cannes, in programma dall'8 al 19 maggio: quattro donne e quattro uomini che, sotto la guida della presidente Cate Blanchett, giudicheranno i film del concorso che si aprirà con "Everybody Knows" diretto dal regista iraniano Asgar Farhadi e interpretato da Penélope Cruz e Javier Bardem. Sono in giuria l'attrice americana Kristen Stewart, molto amata in Francia dove dopo òla saga "Teilight" ha girato due film con Olivier Assayas, la regista americana Ava DuVernay, prima donna della storia del cinema ad ottenere un budget di 100 milioni di dollari ("Nelle pieghe del tempo"), l'attore cinese Chang Chen ("La Tigre e il Dragone"), il regista francese Robert Guédiguian ("La villa sul mare"), l'attrice e regista del Burundi Kadja Nin, l'attrice francese Léa Seydoux ("Spectre"), il regista canadese Denis Villeneuve ("Arrival", "Blade Runner 2049"), il regista russo Andrey Zvyagintsev ("Loveless").