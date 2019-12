di Gloria Satta

In attesa di "Star Wars IX" e "Pinocchio", Ficarra e Picone balzano in testa alla top ten del box office. "Il primo Natale" ha incassato nel week end ben 1.811.288. Al secondo posto l'inarrestaibile cartoon Disney "Frozen 2 - Il segreto di Arendelle" arrivato a 14.241.497. Marcia bene "Cena con delitto" (2.184.306), seguito da "L'immortale" che ha totalizzato 4.575.541. Quinto posto per Woody Allen e il suo "Un giorno di pioggia a New Yoek" (2.782.067), mentre Cate Blanchett con "Che fine ha fatto Bernadette?" si attesta sui 109.492. Settima posizione per "L'inganno perfetto" (465.680), ottava per "Cetto c'è senzadubbiamente", mattatore Antonio Albanese, che con i suoi 4.889.767 risulta uno dei massimi incassi della stagione. Chiudono la classifica "L'ufficiale e la spia", il capolavoro di Roman Polanski arrivato a 2.803.097, e "Midway" (1.101.801.