Star in the Star, è bufera sul nuovo programma di Ilary Blasi: «Ma è copiato!»

Star in the Star, è bufera sul nuovo programma di Ilary Blasi. Sulle reti mediaset sono partiti i primi spot del nuovissmo programma che andrà in onda il prossimo giovedì 16 settembre. In giuria: Andrea Pucci, Claudio Amendola e Marcella Bella.

Alla guida di questo nuovo show Ilary Blasi. Ogni serata ci sarà un giudice speciale, ma sui social, dopo la messa in onda del promo è già bufera. C'è chi scrive: «Ma è copiato!», perchè il format è molto simile a due grandi successi Rai: Il Cantante Mascherato e Tale e Quale Show. In realtà, Star in The Star è un format estero di cui Mediaset ha acquistato i diritti.

Star in the Star, la polemica

Con la messa in onda del promo si sono già scatenate le prime polemiche perchè Star in Star sembra essere un mix tra "Il cantante mascherato" di Milly Carlucci (i vip infatti indosseranno una maschera) e Tale e Quale Show, perchè i concorrenti dovranni imitare i cantanti che verranno loro assegnati.

Star in the Star, il meccanismo del gioco

Sette vip in incognito, dovranno imitare un cantate che verrà loro assegnato. Indossando una maschera, canteranno prima in playback e poi dovranno cercare di rifare l'esibizione con la propria voce. Al termine di ogni puntata un concorrente sarà eliminato, in quanto verrà smascherato.

Star in the Star, la giuria

Al tavolo dei giurati: Andrea Pucci, Claudio Amendola e Marcella Bella. Ogni puntata poi avrà un giudice speciale.