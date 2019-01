Ilaria Galassi, l'ex di Non è la Rai, in lacrime: «Un aneurisma al cervello mi ha cambiato la vita»

di Emiliana Costa

è tornata in tv. L'ex ragazza di Non è la Rai, oggi 42enne, si è raccontata a cuore aperto a Vieni da me, il programma condotto da. E ha parlato della malattia che l'ha allontanata dalla tv: «Ero convinta che il mio futuro fosse in tv invece un aneurisma cerebrale ha cambiato i miei progetti».Dopo il grande successo degli anni 90, Ilaria si è allontanata dai riflettori a causa della malattia che l'ha colpita poco più che ventenne., quando aveva appena 24 anni, ma era già famosa in tutta Italia.«La vigilia di Natale sono stata colpita da un. Accanto a me un’amica che ha subito capito che la situazione non era normale. Subito dopo mi hanno portata in ospedale, qui mi hanno fatto prima una tac e poi unSono andata anchee quando mi sono risvegliata non è stato facile».Ilaria ha poi raccontato il post operatorio: «Quando mi sono svegliata non ricordavo più nulla, non sapevo più parlare.È stato difficile riprendermi, ci ho messo tre anni. Tra le persone che le sono state vicine, oltre alla famiglia, Antonella Mosetti: «Lei veniva a casa spesso e mi portava la cioccolata, di cui io vado matta. Mio padre, invece, mi accompagnava tutti i giorni a fare logopedia».Fortunatamente, Ilaria Galassi oggi sta bene. Ma non crederebbe al miracolo. «Non sono credente, non ho neppure battezzato i miei figli.Ho due figli diversi, con caratteri diversi. Sono contenta di aver avuto due maschi, mi fanno sentire una principessa». Dopo la malattia, la ex di Non è la Rai non è più tornata in tv, oggi aiuta il marito nel suo salone di bellezza.