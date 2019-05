Il Trono di Spade, il finale divide gli spettatori: a voi è piaciuto?

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Persino Stephen King aveva azzardato un pronostico sul finale, sbagliando su tutta la linea. L'ultima puntata de Il Trono di Spade, la sesta dell'ottava stagione, è stata trasmessa domenica in America (quando in Italia erano le 3 del mattino), costringendo milioni di fan europei a passare la notte in bianco per il fuso orario; e quindi a piangere per la fine della loro serie preferita, dopo otto anni e 73 puntate. Dopo la replica di ieri sera su Sky Atlantic, l'intera stagione è disponibile in streaming. Ennesima...