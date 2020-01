Il Cantante Mascherato, gaffe di Ilenia Pastorelli sul Grande Fratello Vip. E Milly Carlucci reagisce così

Da una parte il Grande Fratello Vip, dall'altra Il Cantante Mascherato. Il venerdì sera in televisione del 2020 è cominciato con una sfida agli ascolti tra Mediaset e Rai che vede in prima linea Alfonso Signorini e i "vipponi" della Casa da un lato, Milly Carlucci e i suoi vip in maschera, dall'altro. Ma c'è stato un momento, durante le dirette, che i due show si sono incontrati grazie a una gaffe di Ilenia Pastorelli.

La ex concorrente del Grande Fratello è tra i cinque membri della giuria del programma di Milly Carlucci ai quali spetta il compito di indovinare, insieme al pubblico da casa che interviene con il televoto, chi si nasconde dietro le buffe maschere.

Ilenia Pastorelli si è mostrata convinta, in diverse occasioni, che dietro le maschere si celasse il cantante Pupo. Ma Pupo è uno dei due opinionisti scelti da Alfonso Signorini per il suo Grande Fratello Vip (insieme a Wanda Nara). Nonostante il gelo calato in studio, Milly Carlucci si è mostrata indifferente alla gaffe e ha continuato come se nulla fosse accaduto. Ma la Pastorelli ha perseverato, indicando in Pupo l'identità del concorrente con la maschera del Mostro. Anche stavolta, la padrona di casa ha evitato qualsiasi riferimento al programma rivale e lo spettacolo è continuato.



Ma sui social il pubblico non è stato così clemente con la Pastorelli, accusandola di non aver preso sul serio il suo ruolo di giurata.



Adoro Ilenia Pastorelli che continua a nominare Pupo, che fa parte della concorrenza, ossia il programma che ha lanciato la carriera di Ilenia pic.twitter.com/djGE0ulHJV — ✨L.O.V.E.L.E.S.S. Generation🥀 (@gypsy_monster_) January 10, 2020

