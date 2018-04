di Gloria Satta

Dopo una giovanissima Claudia Cradinale danzante sui tetti, il Festival di Cannes punta su un bacio cinematografico intenso e spettacolare: quello che si scambiano "pericolosamente", da un'auto all'altra, due interpreti del film di Jean-Luc Godard Pierrot le Fou (1965). E' dunque un'immagine a colori quella scelta per rappresentare ufficialmente la 71ma edizione del Festival più importante del mondo che si aprirà l'8 maggio con il film di Asgar Farhadi "Everybody Knows", interpretato dalla coppia da Oscar Penelope Cruz -Javier Bardem, e si concluderà il 19 con la consegna della Palma d'oro e degli altri premi.Rielaborata graficamente da Philippe Savoir sulla base di una foto si scena scattata 53 anni fa da Georges Pierre, l'immagine suggerisce passione, energia, salutare incoscienza. E, nella tradizione di Cannes che ogni anno si propone di mostrare il miglior cinema del presente (il cartellone verrà annunciato a Parigi il 12 aprile), rende omaggio al cinema del passato senza il quale nessuna scoperta, nessun progetto sarebbero possibili.