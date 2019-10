Fico, le Iene non diffamarono il presidente della Camera su colf in nero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le Iene non diffamarono il presidente della Camera, Roberto Fico. Quando il programma di Italia 1, in un servizio, documentò la presenza di una colf 'in nero' nella casa napoletana della sua compagna, Roberto Fico querelò la trasmissione televisiva per diffamazione.Ma ora, secondo quanto riportato oggi dal quotidiano Il Giornale, il giudice, ha accolto la richiesta del pm e archiviato la denuncia del presidente della Camera nei confronti de 'Le Iene'. «Dunque - conclude Il Giornale - la compagna di Fico aveva effettivamente una collaboratrice domestica senza contratto regolare».