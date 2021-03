A "Che tempo che fa" c'è stato un incontro, seppur a distanza e attraverso un video messaggio, tra Francesco Nocera, il motociclista tifoso del Milan che ha “salvato” Zlatan Ibrahimovic dandogli un passaggio per partecipare al Festival di Sanremo. A causa di un incidente in autostrada, infatti, non sarebbe arrivato in tempo: così, ha chiesto l'aiuto al motociclista di passaggio.

E’ stato Fabio Fazio a presentare al calciatore un suo videomessaggio nel corso di “Che tempo che fa” su RaiTre. “Spero ti sia ripreso dal freddo che ti ho fatto prendere, per me è stata un’esperienza allucinante – racconta il motociclista - Il mio numero ce l’hai – dice rivolgendosi a Ibrahimovic - quando vedi un ingorgo chiamami che arrivo. Ci vedremo a San Siro, tu in campo e io sugli spalti a fare il tifo”.

A Fazio, riferendosi all’episodio, Ibrahimovic ha detto: “E’ stato un film quella giornata. L’unica preoccupazione è che nessuno mi avrebbe creduto, così ho fatto i video”. Parlando di Nocera, ha detto: “Non ho avuto tanto tempo di parlare con lui, mi ha chiesto se potevamo fare una foto”.

Fazio ha scherzato con Ibra. "Ormai siamo colleghi?", gli domanda facendo riferimento alle sue ospitate a Sanremo. E il conduttore continua: "Io ho tentato di fare il calciatore ma non ci sono riuscito".

L'attaccante del Milan ha raccontato episodi della sua infanzia, l'incontro con Maradona, del neologismo "zlataner", coniato dai francesi durante la sua esperienza a Parigi e che sta a significare "dominare", oltre all sua cintura nera di Taekwando. E ha svelato una passione del figlio, quella per l'attuale allenatore del Napoli Gennaro Gattuso. "Gli piace tanto, ha grinta", commenta.

