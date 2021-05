I Soliti Ignoti, il gesto choc di Orietta Berti spiazza Amadeus. «È la prima volta che succede...»

I Soliti Ignoti , il gesto inaspettato di Orietta Berti spiazza Amadeus. Fan increduli: «È la prima volta che succede...». Ieri sera, è andato in onda il consueto appuntamento con il game show di Rai1. Ospite-detective del giorno, Orietta Berti. Anche la cantante emiliana ha giocato per devolvere il montepremi al Centro Astalli per i rifugiati. Il percorso di Orietta Berti è stato ottimo, la cantante ha messo da parte un tesoretto da capogiro quasi senza utilizzare aiuti. Non ha indovinato l'identità di un solo ignoto, che però aveva l'imprevisto e le ho costato quasi tutto il montepremi. In ogni caso, Orietta Berti arriva alla fase finale con 27mila euro. Ma è a questo punto che è accaduto l'incredibile. La cantante, idolo dei social, ha individuato subito aria di famiglia tra il parente misterioso e la concorrente numero 6.

APPROFONDIMENTI I SOLITI IGNOTI I Soliti Ignoti, Mario Tozzi "interrompe" il gioco e... TALE E QUALE Amadeus. Alessio Vassallo ai Soliti Ignoti, il parente misterioso... I SOLITI IGNOTI Valentina Bisti perde ai Soliti Ignoti, ma i fan notano il dettaglio:... TELEVISIONE I Soliti Ignoti, Donatella Rettore sbaglia a giocare. Amadeus...

Orietta Berti non ci pensa due volte e decide di raddoppiare il montepremi, rinunciando a conoscere il grado di parentela e a dimezzare il numero degli ignoti. «A che serve perdere soldi - dice - sono sicura». Amadeus, incredulo, convalida il raddoppio. La cantante passa a giocare per 54mila euro. Parte il jingle e il classico countdown, poi il verdetto. La concorrente numero 6 è davvero la sorella del parente misterioso. Festa in studio e su Twitter esplodono gli "ignotisti": «Grande Orietta, la più brava di tutti». E ancora: «La prima volta che un vip raddoppia, che giocatrice». Tripudio per l'usignolo di Cavriago.