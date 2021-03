I Soliti Ignoti, la concorrente resta in silenzio: il figlio interviene in diretta. Amadeus allibito: «Ma che fa?»

I Soliti Ignoti , il gesto incredibile della concorrente: costretto a intervenire il figlio in diretta. Amadeus allibito. Domenica 21 marzo, durante la puntata del programma di Rai1, è accaduto un fatto inaspettato. Ospite-detective del giorno, il conduttore radiofonico Giovanni Vernia, che ha giocato per destinare il montepremi alla Fondazione Italiana per l'Autismo.

APPROFONDIMENTI RIETI Ai "Soliti ignoti" vinti 29.500 euro al gioco finale del...

Il comico, ex volto di Tale e Quale, arriva alla fase finale con un budget di 29.600 euro. Il "parente misterioso" è la sessantanovenne Bruna, mamma di uno dei concorrenti. Vernia sceglie come possibile accoppiamento l'ignoto numero otto. Restano, infatti, l'otto e la due. Dopo la scelta, parte il classico jingle con l'inquadratura split dei due ignoti e del parente misterioso. Ma al termine della musica, la signora Bruna non parla.

Passano diversi secondi, ma la sessantanovenne resta impassibile. Amadeus e Vernia sono senza parole. A quel punto, interviene il figlio che si "rivela". L'ignoto otto si gira verso Bruna e la esorta: «Mamma dillo». A quel punto, la signora conferma: «Sì è mio figlio». Festa grande in studio, dopo gli attimi di incredulità. Nella prossima puntata, si torna a giocare per la solidarietà.