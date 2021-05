I Soliti Ignoti, Amadeus scopre il "trucco" di Barbara Alberti per indovinare le identità: «Che fai?»

Ospite-detective del giorno a I soliti Ignoti è Barbara Alberti. Anche stavolta si gioca per devolvere il montepremi al Centro Astalli. Ma poco prima dell'avvio dell'indagine accade qualcosa di insolito. Barbara Alberti ha un foglio di appunti sulla sua postazione e Amadeus spiega tutto: «Barbara per non sbagliare, si è segnata tutte le regole del gioco». Immediati i commenti degli "ignotisti" su Twitter: «Brava, molto professionale». E ancora: «Complimenti, non come chi va lì e non sa le regole...».

Insomma, "l'escamotage" di Barbara Alberti riscuote successo tra il pubblico. Parte l'indagine. La scrittrice riesce ad accumulare un super tesoretto di 161mila euro. L'Alberti usufruisce di tutti gli aiuti e gioca per 32.200 euro. Purtroppo, però, non riesce a indovinare il parente misterioso (il numero otto, ndr). Domani si torna a giocare per la solidarietà.