I Soliti Ignoti, il look di Amadeus spiazza tutti. Fan increduli: «È la prima volta che succede...»

Ai Soliti Ignoti , ospite-detective del giorno, Paola Ferrari che ha giocato per devolvere il montepremi in beneficenza a Terres des Hommes. Ma ad attrarre l'attenzione dei fan, è un fatto che si verifica all'inizio della puntata. Amadeus, infatti, si presenta per la prima volta con un outfit particolare, diverso dal solito "vestito d'ordinanza". Il conduttore indossa uno smoking con giacca nera e note musicali a decorazione. Immediati i commenti degli "ignotisti" su Twitter: «Per la prima volta ha cambiato outfit». E ancora: «Incredibile...».

I Soliti Ignoti, il gesto di Angelo Russo fa infuriare i fan: «Ma che fa?». Amadeus senza parole

Ma perché il cambio look? A svelarlo sono gli stessi follower: «Amadeus indossa la giacca di Arena Suzuki 60 70 80, la puntata doveva andare in onda sabato». E ancora: «La puntata è andata in onda nel giorno sbagliato...». Mistero risolto. L'indagine di Paola Ferrari è ottima. La giornalista raddoppia nella fase finale e indovina il parente misterioso (il figlio della concorrente numero 4), devolvendo 300mila euro in beneficenza. Domani si torna a giocare per la solidarietà.