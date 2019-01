Detto Fatto e I Fatti Vostri a rischio chiusura. Freccero: «Programmi da Rai 1»

di Ida Di Grazia

Carlo Freccero ha incontrato questa mattina i giornalisti, per la prima confereza stampa da neo direttore di Rai 2, confermando tutte le attese. Senza peli sulla lingua ha parlato della sua nuova idea di rete e ha sganciato una bomba rispondendo ad una domanda posta da leggo.it a proposito del day time e dei programmi a rischio chiusura: «sono programmi che dovrebbero andare su Rai 1».La nuova Rai 2 di Freccero punterà molto sull'approfondimento e sulla fascia 19 - 24. «Occorre fare dei sacrifici, sottrarre energie al daytime nel daytime e concentrarle in fascia serale» ha dichiarato Carlo Freccero. La domanda per noi di Leggo.it presenti in conferenza stampa è stata quindi quasi d'obbligo: «Cosa intende per sottrarre energie al daytime? Che programmi come Detto Fatto oppure i Fatti vostri sono a rischio chiusura?».«Naturalmente dobbiamo pensarci - ha risposto il direttore - Quei due programmi lì sono fatti molto bene ma sono trasmissioni da Rai1. Totalmente. Domani pomeriggio faccio il piano finanziario della rete 2019, in base a quello si vedrà». Confermata inoltre la chiusura di B come sabato, la trasmissione condotta dalla Delogu il sabto pomeriggio «B come sabato? È già finito, faceva poca audience. Che errore pensare che la Serie B potesse interessare». Una frecciata in pieno petto all'ex direttore Andrea Fabiano? Ma cosa succedere a tutte queste fasce orarie che di fatto verrano depotenziate? «Farò una cosa semplice: repliche, ma contenuti alti».