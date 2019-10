Heather Parisi, il dramma segreto: «Ho sofferto di bulimia a causa di persone terribili»

di Emiliana Costa

. La storica showgirl si è raccontata a cuore aperto nel salotto di Silvia Toffanin. E ha parlato di un momento molto duro della sua vita.Ecco le parole di Heather Parisi: «Mio padre è andato via di casa quando avevo due anni, mia madre non era mai a casa. La danza mi ha salvato da una strada non molto bella. A 13 anni sono andata a vivere da sola a San Francisco, a 15 anni a New York. Mi è mancata la guida. Quando sono arrivata in Italia a 18 anni mi sono affidata a persone sbagliate nella vita privata.Ne sono uscita con l'amore di mio marito Umberto Maria Anzolin. Lui è la mia vita e la mia luce».: «Non saremo mai amiche. Quando abbiamo fatto insieme Nemica Amatissima, non l'ho neanche mai incontrata in prova».Heather Parisi parla anche della sua battaglia per i diritti civili: «Mi chiamano frocia, ma è bello essere forcia. La diversità qualunque sia è la ragione della nostra esistenza».