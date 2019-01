Heather Parisi contro Cuccarini: «Paradisi fiscali? Io pago le tasse in Usa»

di Alessio Esposito

Continua la polemica a distanza fra Heather Parisi e Lorella Cuccarini. Stavolta è l'americana ad attaccare, tramite un tweet e un comunicato ufficiale rivolto alla collega italiana, che l'aveva accusata di «twittare da paradisi fiscali». Heather, dopo aver definito la Cuccarini una «ballerina sovranista» per le sue dichiarazioni in tema di immigrazione, ha voluto rispondere di nuovo alla showgirl romana scrivendo su Twitter: «Noto con dispiacere che per qualcuna democrazia significa "l’ignoranza mia vale quanto la conoscenza tua".

Noto con dispiacere che per qualcuna, democrazia significa "l’ignoranza mia vale quanto la conoscenza tua". A costei dico, HK non è nella lista dei paradisi fiscali del ministero dell'economia e un americano, ovunque viva, paga sempre le tasse in USA. Ah saperlo? Ora lo sai! H* — Heather Parisi (@heather_parisi) 19 gennaio 2019



A costei dico, Hong Kong non è nella lista dei paradisi fiscali del ministero dell'economia e un americano, ovunque viva, paga sempre le tasse in USA. Ah saperlo? Ora lo sai!».



La bagarre è cominciata qualche giorno fa, quando la Cuccarini ha dichiarato al settimanale “Oggi”: «Bloccare l’immigrazione è di destra? No, è sacrosanto». Da lì è partito il botta e risposta via Twitter, trascinatosi fino all'ennesima frecciatina di oggi. Quella fra le due ballerine è una rivalità storica, nata nel piccolo schermo e che oggi, a distanza di svariati anni, torna a far parlare di sé grazie alla politica e i social.

