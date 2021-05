Harry: «Alcol e droga per non pensare alla morte di mia madre Diana». Le rivelazioni choc nella docuserie

Il principe Harry aveva solo 12 anni quando morì Lady Diana, il 31 agosto del 1997. Alcol e droghe gli servirono per «mascherare» le emozioni. E poi ansia e attacchi di panico tra i 28 e i 32 anni. Nei primi tre episodi della serie "The Me You Can't See" su Apple Tv, Harry - che ha lasciato il Regno Unito da più di un anno - ha affrontato i ricordi traumatici della sua infanzia, anche il funerale di Lady D, immortalato con il padre, il fratello, lo zio e il nonno dietro al feretro di Diana. «Quello che ricordo più nitidamente è il rumore degli zoccoli dei cavalli - ha detto il principe, oggi 36 anni, a Oprah Winfrey - Era come se fossi uscito dal mio corpo, come se camminassi facendo quello che ci si aspettava da me. Mostravo un decimo delle emozioni che tutti mostravano: questa era mia madre, non l'avete nemmeno mai incontrata».

APPROFONDIMENTI LE INDAGINI Lady Diana, l'intervista del secolo fu frutto di un inganno:... IL CASO Meghan e Harry, sgambetto da Buckingham palace: l'annuncio della... MONDO Lady Diana Spencer, principessa del Galles ROYAL FAMILY Harry e Carlo, il vero motivo per cui non si parlano: ecco cosa... I REALI Il principe William si vaccina contro il Covid (e pubblica la foto):... INDIA Harry e Meghan, festa per il terzo anniversario di matrimonio con la...

Lady Diana, l'intervista del secolo fu frutto di un inganno: rapporto accusa la Bbc dopo 26 anni

La serie si concentra sulla salute mentale e Harry parla del trauma della perdita: «Ero solo mentalmente confuso». «Ero disposto a bere, a prendere droghe, ero disposto a provare le cose, a fare le cose che mi facevano sentire meno come mi sentivo in realtà», ha detto, ammettendo di aver bevuto tanto «perché cercavo di mascherare qualcosa». Durante il programma Harry è anche tornato a denunciare l'assenza di empatia da parte della famiglia reale, il «totale abbandono», nei confronti di Meghan, una delle «principali ragioni» dell'addio alla terra britannica. «Certamente ora - ha detto - non sarò mai costretto a tacere».