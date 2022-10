Hagrid, morto l'attore di Harry Potter: Robbie Coltrane aveva 72 anni

È morto Robbie Coltrane, indimenticabile attore che ha interpretato il personaggio di Hagrid in Harry Potter. Se n'è andato a 72 anni, lo rende noto la Bbc. «Robbie sarà probabilmente ricordato per i decenni a venire come Hagrid, un ruolo che ha portato gioia a bambini e adulti, provocando un flusso di lettere di fan ogni settimana per oltre 20 anni», ha detto il suo agente. È stato Hagrid in Harry Potter e la pietra filosofale (2001), Harry Potter e la camera dei segreti (2002), Harry Potter e il prigioniero di Azkaban (2004), Harry Potter e il calice di fuoco (2005), Harry Potter e l'Ordine della Fenice (2007) e Harry Potter e il principe mezzosangue, Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 1 e Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 2.

Robbie Coltrane, la carriera

All'anagrafe si chiamava Anthony Robert McMillan ed era nato a Rutherglen, una cittadina della Scozia centro-occidentale, ed aveva 72 anni. Figlio di un medico e di una pianista, si dedicò alla recitazione all'età di venti anni, prendendo il nome d'arte di Coltrane (in tributo al sassofonista jazz John Coltrane) e lavorando in teatro e nelle stand-up comedy. All'inizio della carriera ebbe piccoli ruoli in numerosi film come "La morte in diretta" (1980), "Scrubbers" (1983), "Absolute Beginners" (1986) e "Mona Lisa" (1986).

In televisione apparve inoltre in "Tutti Frutti" (1987) e in "Blackadder" (1987). Fu co-protagonista con Eric Idle in "Suore in fuga" (1990) e interpretò il Papa in "Mio papà è il Papa" (1991). Negli anni novanta la sua carriera ebbe una forte crescita. Prese parte alla serie televisiva Cracker (1993-1996) con cui conquistò tre premi British Academy Television Award per il miglior attore consecutivi. Poi a film di successo come i due di James Bond "GoldenEye" (1995) e "Il mondo non basta" (1999). Degna di nota è anche la sua partecipazione nei panni del sergente Peter Godley nel film La vera storia di Jack lo squartatore - From Hell (2001) dei fratelli Hughes.