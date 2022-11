Guillermo Mariotto, la confessione choc: «A Roma mi fermarono perché pensavano che avevo sparato al Papa»

Stilista e noto giudice di Ballando con le Stelle, nonche ospite fisso di Mara Venier, Guillermo Mariotto è ormai una star. Ospite a I Fatti Vostri ha raccontato qualcosa in piu' della sua vita professionale: «Mi ero presentato come ballerino a Ballando – esordisce il personaggio tv – avevo avuto una telefonata con gli autori, ero in treno, avevo capivo poco, e alla fine mi chiesero un sì di massima, e dissi va bene. Un po’ di tempo dopo mi dissero che facevo un programma in prima serata con Milly Carlucci, non ci credevo, e invece ero io».

Guillermo Mariotto, la confessione choc

Ma per il giudice da piccolo il suo destino doveva essere un altro: «Mi davano le botte in testa da piccolo perchè io volevo fare il Papa, mi dicevano che non dovevo dire quelle cose e che ero sacrilego, ma io dicevo che era comunque un mestiere. Nella graduatoria dei miei supereroi c’è Gesù Cristo, San Francesco e poi Zorro».

La perquisizione

Ha studiato a San Francisco per poi arrivare in Italia Guillermo. Poi una volta a Roma gli è successa una cosa incredibile: «A Giovanni II sono legato anima e corpo. Ero appena arrivato in Italia, stavo prendendo un caffè, e poi ho visto un casino e dicevano che avevano sparato al Papa. Mi hanno perquisito».