Ucraina, le reazioni social delle star. Vasco cita Neruda, la Ventura: Putin agghiacciante. Vanoni: ​mi si chiude lo stomaco

La Russia invade l'Ucraina e la notizia di stamattina lascia tutti senza parole. Paura, impotenza e rabbia, queste le sensazioni che hanno avvolto gli italiani. Dal mondo dello spettacolo sono state tantissime le reazioni social allo scoppio della guerra. C'è chi racconta la propria esperienza personale come Ornella Vanoni, che la guerra già l'ha vissuta, chi usa versi dei poeti per raccontare il proprio stato d'animo e chi condivide articoli e video sconvolgenti.

Ucraina, Biden: «Putin ha scelto la guerra, ora dovrà affrontare le conseguenze». E annuncia nuove sanzioni

Guerra Ucraina-Russia, le reazioni del mondo dello spettacolo

Vasco Rossi: «Le guerre sono fatte da persone che uccidono senza conoscersi, per gli interessi di persone che si conoscono ma non si uccidono. Pablo Neruda»

Simona Ventura: Mai avrei pensato dì svegliarmi una mattina dì febbraio del 2022, e sentire parlare dì #guerra, #leggemarziale, #aggressione. La #guerra è tornata in #Europa , la Russia ha attaccato l’Ucraina e non riesco a scordarmi le parole quantomai agghiaccianti dì #putin :”ho qualche parola per chi fosse tentato dì interferire con quanto sta succedendo: chiunque cerchi dì ostacolarci, o peggio, dì minacciare il nostro Paese, e la nostra gente, sappia che la risposta russa sarà immediata e porterà a conseguenze che non avete mai visto nella storia “Prego affinché la diplomazia riesca ad alimentare la sempre più piccola fiamma della speranza dì un #cessateilfuoco

Oggi la notizia dell'invasione dell'Ucraina. Hanno sperato di discutere con un dittatore ma con un dittatore non si discute mai. In televisione ho sentito le sirene e mi si è chiuso lo stomaco. La memoria delle bombe e della guerra, che ho già vissuto,mi ha fatto stare molto male — Ornella Vanoni (@OrnellaVanoni) February 24, 2022

Risveglio che lascia sgomenti, atterrisce e spaventa. — Cesare Cremonini (@CremoniniCesare) February 24, 2022

Laura Pausini: Mi chiedo a questo punto se qualcuno invece di studiare storia a scuola stava a casa a giocare a Risiko. La vita però non è un gioco e non si può davvero più tollerare questo mondo che non insegna nulla se non odio. Chi come me ha dovuto spiegare ad un figlio di avere forza e coraggio in questi due anni di pandemia, cosa può spiegare oggi quando tornerà da scuola e vedrà queste immagini?

“Non so con quali armi si combattera’ la Terza Guerra Mondiale, ma la Quarta si’: con bastoni e pietre.” (A.Einstein) — LUCA ARGENTERO (@Lucaargentero) February 24, 2022

Luca Argentero: “Non so con quali armi si combattera’ la Terza Guerra Mondiale, ma la Quarta si’: con bastoni e pietre.” (A.Einstein)

Stefania Orlando: “Ne usciremo migliori” dicevano, invece al peggio non c’è mai fine! #RussiaUkraineConflict

Alba Parietti: Per quanto noi ci crediamo assolti siamo comunque coinvolti. E allora stiamo ancora zitti perché così ci preferiscono Tutti zitti come cani che obbediscono Ci vorrebbe più rispetto Ci vorrebbe più attenzione Se si parla della vita Se parliamo di persone Siamo il silenzio che resta dopo le parole Siamo la voce che può arrivare dove vuole Siamo il confine della nostra libertà Siamo noi l'umanità Siamo il diritto di cambiare tutto e di ricominciare Ricominciare Ognuno gioca la sua parte in questa grande scena Ognuno ha i suoi diritti Ognuno ha la sua schiena Per sopportare il peso di ogni scelta Il peso di ogni passo Il peso del coraggio