Guendalina Tavassi, la figlia Gaia pubblica le conversazioni: «Mi ha picchiata e maltrattata»

Non si arresta la. Dopo le pesanti accuse dell'adolescente, l'ex concorrente del Grande Fratello, che si trova alle Canarie con il marito e alcuni amici, ha semplicemente replicato con frecciatine velate come: «Ah l'adolescenza, vabbè passerà».Lanon sembra dare molto peso alle parole sui social della, ma Gaia insiste e continua a scrivere su Instagram che la madre con lei è sempre stata assente, cattiva, despota e che ha sempre considerato i due bambini avuti dal nuovo compagno migliori di lei. Ad avvalorare le sue tesi, che confermerebberocome madre cattiva e poco affettuosa, Gaia ha pubblicato una serie dicon amici e conoscenti in cui loro stessi parlano degli atteggiamenti poco materni della Tavassi.Con Gaia si è schierato anche Cristian Imparato a cui l'adolescente avrebbe confessato anche di essere stata picchiata dalla mamma: «Ragazzi capite? Sono schifato. Io non ammetto la violenza sui figli. Ma soprattutto per delle cavolate. Parliamo di una donna che pensa solo a se stessa e fa schifo. Lei è una grande vipera. Ma scherziamo? Che schifo! Menomale che tua figlia ti ha smer**to. Una bambina per dire tutte queste cose chissà da quanti anni sopporta. Ma fai schifo poveraccia che c’hai 4 follower comprati». Chissà come finirà questa storia...