Ambiente, Greta Thunberg: «Scuole chiuse, scioperiamo online»

«Settimana 123 di sciopero scolastico. Buone vacanze! A causa della pandemia in corso lo sciopero lo facciamo online». Greta Thunberg saluta così i suoi follower postando la foto del cartello che l'ha resa celebre e il messaggio per tutti gli studenti del mondo. Il tema dell'ambiente in questo 2020 di pandemia è salito nelle ricerche sul web e l'argomento è tornato a essere protagonista nei dibattiti mondiali. L'attivista di 17 anni svedese è da sempre il simbolo di queste manifestazioni che partono dagli studenti e da quei "Fridays for future" che hanno scritto una pagina importante nella storia dell'ambientalismo. Ogni venerdì gli studenti manifestano liberamente per proteggere il pianeta e, a causa delle scuole chiuse, stavolta inviano il loro messaggio ai potenti attraverso i social network. Proprio come ha fatto Greta Thunberg nel giorno di Natale.

Ultimo aggiornamento: 21:41

