Gratta e vinci rubato, Patrizio Rispo di "Un Posto al Sole": «Scena da film, tabaccaio ha perso la testa»

È un attento osservatore della vita napoletana e dei suoi fuochi d'artificio, ma una storia del genere ha ancora il potere di stupirlo. Patrizio Rispo, da 25 anni tra i protagonisti della soap più longeva della tv italiana, «Un posto al sole» di RaiTre, commenta quasi con incredulità la vicenda del tabaccaio che è fuggito dopo essersi impossessato di un Gratta e vinci da 500mila euro. «È una vicenda che vedrei bene in un film, diciamo una commedia con Renato Pozzetto, ovviamente con un lieto fine e la restituzione del biglietto alla legittima proprietaria», dice all'AdnKronos.

«Non so - riflette - cosa possa essere passato per la mente del tabaccaio, che in pratica ha firmato un furto davanti a testimoni. È stato un gesto folle, ha evidentemente perso la testa. Gli direi di tornare subito e consegnare il maltolto dicendo "scusatemi, ero fuori di me"». E alla anziana derubata cosa direbbe? «Tutta la mia solidarietà e vicinanza, sarei pronto ad accompagnarla in qualsiasi azione legale contro il ladro e per difendere i suoi diritti». Magari il caso ispirerà una storia agli autori di Un posto al sole? «Chissà, sicuramente ne parleremo. Come penso ne parleranno in tanti...».