di Emiliana Costa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, il vincitore del Grande Fratello Vip 3, avrebbe svelato un segreto che riguarda. Nella casa, l'ex tronista si sarebbe confidato con l'attore italo-canadese, che così avrebbe conosciuto un aspetto molto privato di. Ecco di cosa si tratta.«Francesco si è aperto con me in un modo che non ha avuto eguali: mi ha raccontato cose molto intime, ci siamo riconosciuti l’uno nell’altro», ha raccontato. E poi avrebbe aggiunto un aspetto segreto dell'ex tronista: «Credo che Monte non sia stato capito. È un ragazzo dolcissimo, tenero. Un ragazzo pieno di paure. Si è trovato costretto a vivere nella Casa in cui, un anno fa, è stato lasciato dalla donna con la quale sognava di mettere su una famiglia. Si è trovato in giro foto e ricordi. Lasciarsi andare, in questa situazione, era pressoché impossibile, e la prova sta nella Caverna.. Quasi che fossero due persone diverse. Certo, ora bisogna capire cosa succederà fuori dal Grande Fratello che non è la realtà ma una sorta di surrealtà». Insomma, il Monte della Caverna sarebbe stato più sereno e disinvolto, forse anche nei confronti diSpente le luci della Casa, Walter Nudo vorrebbe tornare a lavorare in una fiction e avrebbe in cantiere anche, tenuto finora nel cassetto.