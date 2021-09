Grande fratello Vip, Tommaso Eletti eliminato, la ex lo accusa: «Ti devi vergognare. Mi hai insultata e minacciata»

Grande Fratello Vip, Valentina e Tommaso Eletti si sono lasciati a temptation Island e ritrovati ancora una volta davanti le telecamente durante la diretta di venerdì sera.

Valentina Nulli Augusti fa il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip per parlare con i suo ex Tommaso Eletti. Valentina è molto carica : «Ho ascoltato il tuo discorso ma tu ti devi vergognare. Ti ho portato lì (Temptation Island ndr.), per farti vedere quanto ti rispetto, tu hai pensato bene di tradirmi miseramente davati a tutta Italia. Mi hanno detto che ero depravata invece di capire il sentimento puro che abbiamo provato, mi sono rialzata come un'araba fenice. Sono qui tornata a vestirmi come voglio senza le tue regole da talebano, nessuno sa quello che hai fatto prima di entrare qui. Mi hai insultata, minacciata, nel momento in cui ho iniziato a riprendermi la mia vita, non ci siamo rimessi insieme tu hai fatto il degrado. Hai soffocato la mia femminilità, io vivo di pancia e di emozioni, determinate parole mi hanno fatto male. Mi hai insultata e minacciata tutta l'estate, mi hai detto che sono una prostituta per non dire altro»

Tommaso balbetta: «Pensavo che dopo il mio discorso avresti voluto abbandonare il piede di guerra. Sei qui solo per visibilità, se vuoi ti chiedo scusa di nuovo per essere stato esagerato con te, ma se avessi avuto una donna che mi metteva dei punti, forse sarebbe andato tutto meglio. Non so proprio che dirti».

Valentina: «Sono qui per due motivi: uno ho sentito delle cose che non dovevano essere minimaente dette. hai detto cose riservatissime sulla nostra vita sessuale, e non puoi, sei filmato h24», l'altro motivo è per le dichiarazioni della Bruganelli che l'attaccavano.

Valentina: «Ho chiesto diritto di replica a te Alfonso solo per rispondere a Tommaso e Sonia. Non voglio sentir parlare di immoralismi per la differenza di età, il collante è stato questo amore puro, emozioni importanti. Ci sono stati momenti in cui coinvolti dalle emozioni forti , io non avrei concretizzato niente, e fino ad ora non ho voluto figli per una mia scelta. In questo rapporto sono stata annientata e soffocata dal suo carattere manipolatore. Io l'ho portato a Temptation perchè credevo in quel programma».

Signorini chiede a Valentina se vuole tornare con Tommaso ma Valentina è lapidaria: «Non ci penso proprio. Se non era opportuno portarlo a Temptation Island allora non vedo nemmeno la saggezza di portarlo dentro al Grande Fratello e non in un centro riabilitativo».