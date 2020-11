Grande Fratello Vip, Tina Cipollari in casa per lo scontro con Patrizia De Blanck: «Il passato è passato»

Tina Cipollari è stata cercata da Alfonso Signorini per prendere parte al Grande Fratello Vip e incontrarsi con Patrizia De Blanck, ma ha declinato l’invito. Tina Cippollari è stata più volte, durante il reality, attaccata da Patrizia De Blanck, sua vecchia conoscenza televisiva.

Tina Cipollari, ora a casa in quarantena preventiva per aver avuto contatti con un positivo da coronavirus, infatti con Patrizia De Blanck ha preso parte al reality “Il ristorante”, condotto da Antonella Clerici. Nonostante i gli attacchi frontali della contessa però Tina non entrerà nella casa del GF vip per avere un confronto con lei: “Alfonso Signorini – ha spiegato l’opinionista di “Uomini e Donne” a “Tv, Sorrisi e canzoni” - mi ha carinamente invitato a replicare in studio, ma io non ho niente da dirle. Io dimentico e basta. Il passato è nel passato”.

Il motivo di tanto astio sarebbe legato proprio a “Il ristorante”: la De Blanck ha perso al televoto proprio contro di lei, che per festeggiare si è lanciato in un balletto, provocando l’ira (non dimenticata) della contessa.

A causa del coronavirus anche “Uomini e donne” ha subito cambiamenti, come l’unione del torno classico e over: “C’è il pubblico posizionato dietro di me che mi sostiene e c’è l’incontro tra giovani, dame e cavalieri che crea nuove dinamiche. Però qui tutti parlano e parlano, ma quagliano poco”.

