Grande Fratello Vip, scatta il bacio nella Casa. Inquilini increduli: «Andrea Denver l'ha baciata...»

Grande Fratello Vip , scatta il bacio nella Casa. Inquilini increduli: «Denver l'ha baciata...». Oggi, gli inquilini hanno ricevuto una sorpresa. Il calendario fotografico che hanno realizzato qualche tempo fa nella Casa.

Leggi anche > Silvia Toffanin intervista Ermal Meta a Verissimo, i fan notano un dettaglio: «È orribile»

Come riporta il sito Gossip e tv, sfogliando il calendario Andrea Denver si sarebbe imbattutto nella foto di Adriana Volpe con lui in piscina e l'avrebbe baciata più volte. Il gesto del modello di Miami avrebbe spiazzato i concorrenti. Paola Di Benedetto avrebbe ironizzato dicendo: «Denver ha qualche problema comunque eh». E gli altri sarebbero scoppiati in una sonora risata.

Andrea Denver poi avrebbe mostrato la foto "galeotta" a Patrick. Nostalgia canaglia?

Ultimo aggiornamento: 6 Aprile, 13:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA