Grande Fratello Vip, puntata 29 gennaio: Maria Teresa, Samantha, Carlotta e Giulia in nomination. Pierpaolo secondo finalista

Grande Fratello vip, puntata del 29 gennaio: Maria Teresa, Samantha, Carlotta e Giulia in nomination.Pierpaolo Petrelli secondo finalista. La trentacinquesima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini è stata ricca di confronti, primo tra tutti quello tra l'ex portiere della nazionale Walter Zenga e il figlio Andrea che ha fatto molto discutere.

01.24 La trentacinquesima puntata del Grande fratello Vip termina qui.

01.16 Stesso privilegio anche per Pierpaolo che fa il nome di Samantha. Vanno in nomination Maria Teresa Ruta, Samantha De Grenet , Carlotta dell'Isola e Giulia Salemi. Questo televoto terminerà nella puntata di lunedì

01.14 Dayane, come prima finalista, ha un privilegio poter fare le nomination sapendo chi è al momento a rischio e fa i nome di Giulia

01.01 Stefania nomina Samantha, Zelletta - Maria Teresa, Rosalinda - Maria Teresa, Tommaso - Giulia, Carlotta - Tommaso, Samantha - Maria teresa, Zenga - Carlotta, Maria Teresa - Samantha, Giulia - Carlotta.

00.59 Questa sera tornano le nomination, andranno al televoto i tre vip più votati

00.46 Alda D'Eusanio entra nella casa e rivolgendosi ad Andreea Zenga gli dice: «Dio ti manda gli amici per chiedere scusa dei parenti che ti ha dato. Ma tua mamma è brava tuo padre scordatelo»

00.29 Rosalinda nella stanza degli abbracci per incontrare la sorella «I dubbi che ti attanaglianon non sono nati qui, le risposte le potrai avere solo fuori. Non prendere decisioni affrettate e prima di tutto viene la tua felicità, non permettere a nessuno di farti sentire sbagliata»

00.31 Si volta pagina. E' il turno di Rosalinda che sta per incontrare la sorella, ma prima commenta il suo incontro con Giuliano: «Credo di essere stata molto rispettosa neisuoi confronti, mi dispiace se l'ho potuto ferire, ma per la prima volta mi sono vista una donna forte che riesce a dire ciò che pensa senza essere interrotta. Io non ho chiuso una porta a Giuliano, anzi, solo che ci servirà del tempo»

00.13 Rivediamo il video di Zelletta che parla del nonno nel racconto della linea della vita

00.00 Alda D'Eusanio sta per entrare nella casa come nuova concorrente. Alda commenta così l'incontro tra Walter Zenga e il figlio Andrea: «Chi non vuole fare il padre non deve fare figli»

23.53 Pretelli incontra Elisabetta Gregoraci

23.51 Vince Pierpaolo Pretelli con il 56% delle preferenze

23.48 Pierpaolo e Zelletta entrano in studio per scoprire l'esito del televoto sul finalista

23.33 La Ruta esce fuori per incontrare la Parietti: «Sei molto bella e hai grande carattere, la cosa che non mi piace di te è quella che per elevare te cerchi di abbassare un'altra. Lo hai fatto anche con Matilde. Abbiamo tutte e due 120 anni ora stare a recriminare un posto a tavola ...»

23.23 Dopo l'incontro padre - figlio è il momento dello "scontro" tra Alba Parietti e Maria Teresa Ruta

23.22 Televoto chiuso

22.49 Andrea continua a ribattere sull'importanza di parlare prima con il fratello Nicolò, ma Zenga non ne vuole parlare. «Non è il messaggio al mese che mi cambia - risponde Andrea - io vorrei qualcosa di concreto» «Il passato per me non conta più niente - Zenga - perchè non ci puoi fare più niente, se vuoi ci vediamo fuori io e te. Ma solo io e te, con Niccolò è un altro discorso». «Lo apprezzo, ma la voglia va dimostrata fuori, ma se non fossi venuto qui lo avresti fatto i lprimo passo?» chiede Andrea, «assolutamente sì - replica Zenga - Il bene dei genitori per i figli non è quello dimostrato ma quello che si portano dentro ( mah ndr)». L'ex portiere ribatte sul fatto che pur assumendosi le colpe avrebbe voluto un passo anche da parte del figlio

22.45 «Ciao pà», dice Andrea salutando Zenga. Walter: «Mi hai fatto venire da Dubai, ho grande rispetto di te e di quello che pensi, ma nonho mai avuto gli insulti La verità è quella che viene raccontata, tu sei unuomo e hai detto che non hai ricordi di infanzia, io ce li ho. Io mi prendo e mie responsabilità e ti dico solo una cosa, quando esci da qua, io ti aspetto perchè io ci sono e ci sono sempre stato, ci incontriamo e parliamo da uomo a uomo». «Forse pretendo qualcosa di troppo, però prima di me, fossi inte, parlerei con Niky, io vorrei ripartire, io non ho mai chiuso le porte a te» risponde Andrea quasi spaventato

22.42 Andrea Zenga vede una clip in cui racconta la sua storia e le paire di poter far soffrire qualcuno della sua famiglia, compreso il padre. Andrea va in giardino, non sa che incontrerà il padre

22.33 Walter Zenga sta per incontrare il figlio Andrea. Signorini si collega con la Mistery: «Ho letto da qualche parte che si parla di guerra, io in realtà ho sempre subito, sono qui perchè voglio chiarire vivo all'estero è difficile mantenere un rapporto. Bisogna sempre essere leali e corretti, io ho fatto degli errori, ma sono qui perchè è arrivato il momento di guardarsi negli occhi. Oggi come oggi i social creano molte situazioni negative e trovare sotto la foto dei miei figli gli insulti non è bello. Il post che ho fatto era per i miei detrattori, non mi permetterei mai di rispondere a mio figlio via social»

22.22 Queste nomination per il finalista hanno scatenato diverse liti, anche tra Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta

22.14 «A me sembra abbastanza chiaro che la mia vita e la tua morte - commenta Tommaso Zorzi - quello che hanno fatto Giulia e Pierpaolo è chiaro»

22.00 Iniziamo con i chiarimenti, si parte con il confronto tra Giulia Salemi e Tommaso Zorzi

21.56 Walter Zenga nella Mistery room «La cosa che mi è rimasta impressa di Andrea era nel 2007 è stata una bella situazione, ero negli Emirati Arabi, non è semplice avere un rapport continuativo. Questa sera entrerà anche Alda D'Eusanio

21.54 il televoto tra Pierpaolo e Andrea è ancora aperto, questa sera scopriremo il nuovo finalista

21.52 Walter Zenga da 14 anni non ha rapporti con il figlio Andrea, tra poco entrerà nella casa del Grande Fratello Vip

21.48 Le anticipazioni di Alfonso Signorini. Stasera Walter Zenga entra nella casa per un confronto con il figlio Andrea. Confronto di fuoco anche tra Maria teresa Ruta e Alba Parietti

«Quello che non mi piace e’ lo stereotipo delle donnine con la bava alla bocca che aspettano lo schioccare di dita del maschio imperatore. Io non rubo i posti e non rincorro divinità maschile, perché con coraggio e forza , io mi metto sempre al centro del mio mondo» .

Inizia così il lungo sfogo di Alba Parietti su Instagram contro Maria Teresa Ruta «Non faccio la figurante ma la protagonista vicino a un uomo . Non voglio essere notata ma ricordata. Non rincorro gli uomini perché non mi sono mai sentita meno di un uomo. Capisco le fragilità altrui, anche le difficoltà ma noi donne dobbiamo imparare che possiamo esistere e emergere senza bisogno di screditare e affossare le altre donne. Il concetto del discorso è la falsa contesa per me so si traduce in questo. Non mi riconosco in quella donnina che ruba il posto al tavolo per stare vicino alla star. La protagonista della mia vita sono io e non permetto nessuno di farmi sembrare una comparsa. È una questione di dignità che qualcuno vuole di leggere come se fosse arroganza. Ma non ho mai rincorso nessuno se non me stessa… E non ho nulla contro MARIA TERESA, se non il fatto che emerge tranquillamente, senza dover per forza screditare con falsa grazia , ogni volta le altre donne. Questa si chiama libertà di voler essere esattamente come ti sei immaginata non come gli altri ti vogliono dipingere. Se a MARIA TERESA piace il ruolo di donna che aspetta pazientemente che un uomo la consideri, il mio modo di essere non mi fa leggere questo come una cosa che mi appartiene. Ne parleremo stasera.»

