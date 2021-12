Grande Fratello Vip, Biagio D'Anelli "scarica" Miriana Trevisan e si avvicina a Nathaly Caldonazzo: le sue parole

Biagio D'Anelli "scarica" Miriana Trevisan nella Casa del Grande Fratello Vip. I due sembravano aver trovato un'intesa, sebbene chiacchierata dentro e fuori, ma il flirt sarebbe destinato a finire come quello tra l'ex ragazza di Non è la Rai e Nicola Pisu. L'opinionista televisivo punterebbe ora Nathaly Caldonazzo, tra le new entry di questa edizione.

GFVip, Biagio D'Anelli e Nathaly Caldonazzo

Dopo il lungo tira e molla con Miriana, Biagio sembra intenzionato a tornare libero e ad avvicinarsi a un'altra inquilina. Durante la festa natalizia i due si sono sfiorati più volte. Una scena che non ha potuto fare a meno di scatenare i commenti dentro la casa. Giucas Casella ed Eva Grimaldi hanno messo in guardia Miriana.

GFVip, Biagio D'Anelli allontana Miriana Trevisan

«Da questo momento mi ritengo libero e faccio quello che mi va», ha dichiarato Biagio confidandosi con i coinquilini e accusando la Trevisan di aver messo un muro tra loro due. Il suo atteggiamento sembra averlo allontanato.