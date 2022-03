Gf Vip, Giucas Casella ipnotizza Delia Duran e cade su di lei: coinquilini scioccati

A due giorni dalla finale del Grande Fratello Vip Giucas Casella mostra le sue doti di paragnosta e ipnotizza Delia Duran. Gli inquilini hanno messo su un piccolo spettacolo per salutare il pubblico dopo sei mesi di diretta e Delia ha voluto prestarsi a questo esperimento. Grande è stata la sorpresa dei presenti e della modella che ha confessato di non ricordare nulla.

Giucas Casella ha ipnotizzato Delia Duran in occasione dello spettacolo messo su dai ragazzi del Grande Fratello Vip per l'ultimo sabato sera prima della finale. «Il tuo corpo si spezza ma non si piega», è il mantra recitato da Giucas Casella dopo che Delia si è addormentata. Il suo corpo era rigido e appoggiato su due sedie, così Giucas è salito su di lei, ma la testa è scivolata e sono caduti entrambi. Delia non si è accorta di nulla.

La donna è entrata in catalessi, ma non era appoggiata abbastanza bene ed è scivolata. Poco dopo Giucas le ha chiesto il suo più grande desiderio e lei ha confessato «Diventare mamma». Al risveglio non ricordava niente di quello che era successo.