Grande Fratello Vip, nona puntata: Guenda, Matilde e Stefania in nomination. Myriam Catania eliminata. La stanza arancione colpisce ancora e la figlia di Maria Teresa Ruta fa il pieno di nomination. In questa puntata però Guesta ha fatto finalmente vedere il suo caratterino diventando la nuova beniamina dei social. Su Leggo.it tutto quello che è successo durante la puntata di lunedì 12 ottobre.

GRANDE FRATELLO VIP, LA CRONACA DELLA NONA PUNTATA SU LEGGO.IT

00.17 La nona puntata termina qui. La diretta di Leggo.it della decima puntata del Grande Fratello Vip torna venerdì 16 ottobre. Grazie per essere stati con noi.

01.16 Alfonso Signorini comunica ai Vip le nomination

01.14 Televoto aperto, il vip meno votato non verrà eliminato ma andrà in nominaiton diretta venerdì.

01.09 Vanno ufficialmente al televoto Guenda Goria, Matilde Brandi e Stefania Orlando

00.52 Gli altri faranno nomination palesi o segrete solo se prenderano la piramide con base nera. Nomina Tommaso Zorzi - Matilde Brandi. Francesco - Guenda. Patrizia - Stefania. Matilde - Guenda. Maria Teresa - Francesco. Pierpaolo - Guenda. Andrea - Guenda. Dayane - Guenda. Stefania - Enock. Enock - Guenda.

00.44 Si parte con le nomination dal cucurio. Elisabetta Gregoarci nomina Guenda. Adua - Stefania. Massimiliano - Stefania. Guenda - Matilde.

00.41 Il pubblico da casa ha scelto i 5 vip immuni: Massimiliano, Maria Teresa, Pierpaolo, Andrea e Tommaso.

00.37 Chiuso il televoto flash.

00.31 La sorte che tocca a Massimiliano e Guenda è quella di andare a vivere nel cucurio. Ora devono fare un nome a testa da portare nel Cucurio. Guenda sceglie Elisabetta Gregoraci, Massimiliano Adua.

00.24 Myriam in studio apre la busta per scoprire se può rientrare. E' eliminata definitivamente

00.23 Restano Massimiliano e Guenda.

00.19 Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta devono salvare una persona ma ancora non si sa per cosa. Decidono di salvare Tommaso. Ora tocca a Zorzi che sceglie Matilde. Paarte una catena della salvezza. Andrea- Elisabetta - Patrizia - Enock - Pierpaolo - Francesco - Dayane - Adua.

00.13 Dayane è nella stanza dei led per lei le sorprese non sono terminate. C'è un disegno della figlia che può conservare e portare con sè.

00.09 La scorsa puntata Dayane non ha visto la figlia Sofia mentre tutti gli altri hanno potuto parlare con i loro figli. Una situazione che l'ha fatta molto soffrire, poi in settimana la telefonata è arrivata.

23.57 Enock in confessionale, c'è una sorpresa per lui ... è il fratello Mario Balotelli. Il calciatore gli legge un messaggio della mamma. «Enock lì è tutto un gioco...stai al gioco!». Balotelli lascia il posto alla fidanzata Giorgia

23.49 Sorpresa per la De Blanck, dovrebbe essere un suo ex amore. In realtà è uno scherzo.

23.42 Clip sulla contessa De Blanck

23.37 Finalmente sarà il pubblico a decidere gli immunidi questa settimana attraverso un televoto flash.

23.33 A leggere il verdetto è Tommaso Zorzi. Myriam eliminata, Stefania Orlando salva

23.25 E' il momento del verdetto del televoto. Pubblicità

23.22 Nuova sorpresa per Myriam

23.13 Confronto tra Franceska e Dayane che lei aveva definito una cattiva madre. Anche Myriam la definisce una persona cattiva. «Myriam - attacca Franceska - alza meno il gomito e strusciati di meno con i ragazzi della casa che sei anche una madre»

23.07 Le provocazioni di Franceska fanno sempre centro

22.50 Il marito di Stefania Orlando, Simone ha scritto un post molto bello in cui la supporta. Simone è dietro a un vestro a sorpesa e suona per lei. Stefania si commuove

22.48 La scorsa settimana Stefania Orlando ha parlato del suo grande dolore, della paura che suo marito possa sentire il bisogno di avere un filgio con un'altra perchè lai non ne hai mai voluti.

22.45 Franceska dallo studio saluta Andrea Zelletta chiamandolo "comodino", l'ex tronista si infuria chiamandola "sfigata".

22.42 E' il momento di leggere il primo verdetto del televoto. La prima vip salva è Maria Teresa Ruta

22.37 Per la prima volta anche Enock si espone e litiga in settimana con Zorzi

22.20 Nella casa ci sono anche i "comodini" ovvero concorrenti che non si espongono mai, a stanarli ... Tommaso Zorzi

22.10 Tra Matilde Brandi e Maria Teresa Ruta non scorre buon sangue, Signorini le mette nuovamente a confronto. Si ritorna sulle vecchie acredini, Maria Teresa al termine vuole tendere la mano, la Brandi rifiuta

22.09 Televoto chiuso

22.05 «Io so che il pubblico mi ha capita e mi vuole bene, faccio decidere al pubblico perchè mi porterà da mio figlio. Resto»

21.58 Signorini chiede di parlare da solo con Myriam perchè ancora una volta ha manifestato la voglia di andare via dalla casa «Vorrei che ti prendessi la responsabilità piena di capire cosa fare, ne abbiamo parlato più di una volta. La tua famiglia ti sostieen però arrivati a questo punto anche per onestà è il momento di prendere una decisione definitiva. Prenditi il tuo tempo»

21.56 Signorini vuole fare un precisazione per tutta la casa, intanto le nominate Myriam, Sefania e Maria Teresa vanno nella stanza dei led.

21.50 Ingresso in studio di Alfonso Signorini.

21.49 Clip intro sulla nona puntata del Grande Fratelli Vip.

21.45 Anteprima di Alfonso Signorini.

Myriam Catania ha detto di voler chiedere un test di gravidanza agli autori dopo le nausee provate nella mattinata di domenica. Se dovesse succedere sarebbe la prima volta per il Grande Fratello. Myriam è in nomination insieme ad altri due titani di questa edizione ovvero Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta. Chi uscirà ?

Ultimo aggiornamento: 13 Ottobre, 08:43

