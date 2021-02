Grande fratello Vip, diretta 5 febbraio: tutti insieme per Dayane Mello

Grande Fratello Vip, diretta 5 febbraio: Dayane Mello esce dalla casa per incontrare un prete. C'è grande attesa per la trentasettesima puntata . Un grave lutto ha colpito la modella brasialiana che ha deciso di restare nella casa.

21.50 Alfonso Signorini in studio racconta cosa è accaduto «Dayane ha scelto per il momento di vivere il suo dolore all'interno della casa e noi rispettiamo la sua scelta». Solo qualche giornon fa Dayane aveva sognato proprio i suoi due fratelli ed erano felici. Rivediamo la clip

21.45 Le anticipaizoni di Alfonso Signorini. Al centro della puntata il dolore di Dayane Mello dovuto alla scomparsa improvvisa del fratello, morto in un incidente stradale a soli 26 anni. Ma questa sarà anche la serata di Andrea Zenga e forse Zelletta riuscirà a dire ti voglio bene a suo padre Carmine

Quella di questa sera saràuna puntata davvero speciale. La morte improvvisa del fratello di Dayane ha sconvolto le vite degli inquilini della casa del Grande Fratello Vip. Chissa come verrà trattato l'argomento da Alfonso Signorini che nei giorni scorsi è entrato nella casa proprio per confortare Dayane in questo momento tremendo di dolore.

Ma the show must go one e in nomination questa sera ci sono Samantha De Grenet e Maria Teresa Ruta, anche se no è prevista l'uscita, la più votata andrà in nomination diretta.

Ultimo aggiornamento: 23:26

