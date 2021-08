Al Grande Fratello Vip 6 c'è aria di rivoluzione. Accanto al conduttore Alfonso Signorini, e dopo le conferme di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli come opinioniste, la produzione rivela che ci saranno anche altre due opinioniste molto pop “che arrivano dal divano di casa”. Chi saranno?

