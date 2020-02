Grande Fratello Vip 2020, Pago difende Serena dal fratello, ma lei sbotta «Sono stanca di pagare tutto io». Durante la decima puntata del Grande Fratello Vip 2020 all'interno della casa sarebbe dovuta entrare Miriana Trevisan che ha dato forfait. A parlare con Pago e Serena è stato il fratello del cantante che ha sganciato una bomba sulla coppia.

Pedro, il fratello di Pago è entrato nella casa del Grande Fratello Vip 2020 per parlare con il cantante e aprirgli gli occhi sulla storia tra lui e Serena Enardu. «Ti stai concentrando troppo sulla coppia, poco su te stesso - dice Pedro - Ci sta, ma ho il dovere di dirti è che se lei ti ama sta fuori e ti lascia fare il percorso che hai intrapreso invece di mettere i like a gennaio ad Alessandro ( corteggiatore di Temptation Island ndr)» «Che dicano quello che vogliono - la difende Pago - l'ho voluta io qui. La devo vivere qui immediatamente perchè è giusto così. Lei in questo momento è Serena come non l'ho mai vista. Fidati, questa ragazza in questo momento è innamoratissima di me, lo è sempre stata». Signorini chiede a Pedro perchè Serena non convince la famiglia, il fratello risponde: «Serena non ci ha mai chiesto perdono, da quando è entrata qui non esce più il singolo individuo. Sarebbe stato meglio che non fosse mai entrata - Pedro poi fa riferimento anche ai like che Serena ha messo ad Alessandro - io li ho trovati fuori luogo e di cattivo gusto».

​Serena entra per parlare anche con Pedro e spiega il motivo del like: «Alessandro è un amico, è un like pubblico, se avessi voluto fare qualcosa di nascosto non l'avrei fatto. Pago sempre lo scotto di essere sincera, posso sembrare stupida ma non lo sono», Pago commenta «Non mi piace. Capisco quelllo che dice Serena perchè la conosco, poteva evitarlo, lei molte volte manca questa sensibilità».

Dopo una calma apparente Pago inizia ad agitarsi visto l'atteggiamento di Serena «Io metto like a persone con cui non ho fatto niente, tu li metti ad una persona che ha distrutto la nostra storia», «Io sono stanca la nostra storia non si è distrutta a Temptation Island - replica Serena - e sono stanca di pagare tutto, è proprio perchè non c'è niente tra me e lui che metto un like. Lo sai quante fesserie ho dovuto vedere e sentire e stare zitta? Io ho visto una bella foto ed ho messo un like, punto».



