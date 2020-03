Grande Fratello Vip 2020, Patrick, Ciavarro e Antonio Zequila in nomination. Aristide Malnati in finale

Grande Fratello Vip 2020, la cronaca della diciottesima puntata: Patrick, Paolo Ciavarro e Antonio Zequila in nomination. Aristide Malnati in finale. Mancano due settimane alla finale e i litigi tra i concorrenti sono stati i protagonisti della diretta di mercoledì. In testa Antonella Elia che a turno ha litigato quasi con tutte. Nonostante lo studio senza pubblico la puntata è volata, finalmente si è parlato solo delle dinamiche interne della casa ed ha funzionato. Eliminate Sara Soldati e Fernanda Lessa. La finale si disputerà mercoledì 8 aprile.

01.07 Anche al rientro dalla pubblicità Zequila continua a litigare con Paolo e Patrick.

00.59 Televoto aperto

00.56 Patrick e Paolo Ciavarro possono scegliere chi portare in nomination con loro, scelgono Antonio Zequila che non la prende benissimo. Patrick lo provoca: «Devi imparare l'umiltà, ho fatto gli stessi Grand Hotel che hai fatto tu»

00.53 Sara è l'ultima eliminata, poichè lo studio di Roma è chiuso causa emergenza coronavirus e quindi il collegamento, come con Fernanda avviene nella suite, ma prima di uscire Signorini le mostra un messaggio del papà.

00.44 Patrick e Paolo Ciavarro vanno al televoto.

00.40 Aristide e Sossio partono con la catena di salvataggio, i due non votati vanno in nomination. Sossio sceglie Denver, Aristide sceglie Zequila. Andrea salva - Antonella. Antonio salva Licia, Antonella - Paola, Licia - Teresanna. Restano fuori Patrick e Paolo Ciavarro

00.35 Sorpresa per Aristide, c'è un messaggio della mamma «Non bastano 2000 anni di letteratura per commentare quello che ho visto»

00.31 Aristide e Sossio, i due finalisti avranno un ruolo decisivo nelle nomination.

00.21 Dal televoto scopriamo anche chi è il secondo finalista: Aristide

00.20 E' arrivato l'esito del televoto flash. Ad essere eliminata è Sara ma non finisce qui

00.04 sorpresa per Patrick

23.54 Antonio Zequila va in nomination. Lui può scegliere una persona da mandare in nomination e sceglie Sara, lei nomina Teresanna, che fa il nome di Aristite. Parte il televoto a quattro.

23.48 I ragazzi sono invitati a fare le nomination, ma questa volta devono indicare chi secondo loro non merita la finale: Paola e Zequila si votano reciprovamente. Denver - Teresanna, Licia - Paola, Patrick - Zequila, Antonella - Zequila, Aristide - Teresanna, Sara - Antonio, Paolo - Sara, Teresanna - Sara.

23.40 Arriva la busta. A breve scopriremo chi tra Antonella e Fernanda dovrà lasciare la casa. Fernanda Lessa eliminata.

23.29 E' il momento dei ricordi di Antonella Elia, di quando ha perso i genitori da piccola, di tutti gli abbandoni. «Forse tutti questi abbandoni mi hanno resa cattiva, mi vergogno di quello che sono, vorrei essere molto meglio di quello che sono», Signorini in lacrime «Tu non sei cattiva»

23.10 Anche Fernada come Adriana Volpe ha fatto il "gioco della lavagna" dove ha raccontato la sua vita, tutti i suoi alti ma soprattutto i suoi bassi. Molto toccante.

23.03 confronto tra Antonella Elia e Fernanda Lessa. SI dicono delle cose cattivissime, Fernada le dice «vai a farti curare», Antonella risponde «lei è già in cura, ma senza risultati»

22.46 Sossio è in finale, questa decisione non è proprio stata digerita da Zequila: «Non mi è piaciuto il meccanismo, non mi permetterei di giudicare l'uomo. C'è gente che sta qui da due mesi»

22.35 dopo le ragazze è il turno del litigio tra Sossio e Antonio Zequila. «Antonio lo consideravo un amico - dice Sossio - però ha sempre cercato di sminuire la mia persona, ora non voglio esagerare ma per me è bullismo». «Ma veramente io non ho mai detto cose brutte contro Sossio, abbiamo sempre giocato, e hanno iniziato Patrick e Denver», replica Zequila.

22.14 Ieri notte nella casa c'è stato un brutto litigio a causa dei biscotti tra Antonella Elia e Fernanda: «Fare una roba del genere per dei biscotti è veramente ignobile», le rimprovera Signorini

22.12 Stop al televoto. La prima salvarsi è Licia

22.05 Adriana Volpe ha registrato un messaggio per i ragazzi: «Da quando siamo entrati nella casa il mondo è cambiato... l'augurio che posso fare e farci è di tornare alla normalità . Vi voglio bene». I ragazzi urlano «andrà tutto bene». «Ti sono molto vicino - dice Alfonso - Adriana ci manchi tanto, sei stata una protagonista assoluta di questa edizione»

21.58 Signorini parla con i ragazzi dell'addio di Adriana Volpe, clip del momento

21.55 Signorini ribadisce le regole da rispettare durante l'emergenza coronavirus

21.51 Si comincia. Mancano due puntate alla super finale dell'8 aprile. Non c'è lo studio da Roma.

21.46 Nuovo studio per il Grande Fratello Vip 2020. Come sempre le anticipazioni di Alfonso Signorini che tra le ltre cose parla di un grave lutto familiare per Adriana Volpe

Serata piena di emozioni per gli inquilini del Grande Fratello Vip 2020 che riceveranno grandi sorprese, balsamo per il cuore in questo momento complicato per tutti, causa emergenza coronavirus. Ancora una doppia eliminazione muoverà gli equilibri della Casa. La settimana scorsa, al televoto sono finite Antonella Elia, Fernanda Lessa e Licia Nunez. Una di loro abbandonerà il gioco. Ma non sarà l’unico addio della serata… Chi tra gli altri concorrenti dovrà lasciare “Gf Vip”? È tempo anche per eleggere il secondo finalista di questa quarta edizione del reality. Dopo Sossio Aruta, un altro vip andrà direttamente in finale, non senza colpi di scena. Adriana Volpe tornerà nella Casa con un videomessaggio in cui parlerà ai compagni d’avventura.

