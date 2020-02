Grande Fratello Vip 2020, è ancora scontro tra Valeria Marini e Antonella Elia

Ancora scintille al Grande Fratello Vip tra Valeria Marini e Antonella Elia. Dopo la ormai nota spinta, le due showgirl continuano a punzecchiarsi reciprocamente. Un nuovo confronto è esploso nel pomeriggio di ieri, segno che le due donne non riescono a convivere pacificamente. È accaduto tutto in sauna: Valeria voleva entrare e unirsi al gruppo, ma Antonella si è innervosita con Aristide Mainati, colpevole di averla invitata.

«Cosi non va bene, state mettendo dubbi sul nostro rapporto», ha provato a sdrammatizzare Aristide mentre Valeria continuava a provocare. «Come ti sembro? - ha chiesto a Mummy facendo riferimento alle critiche di Antonella per poi rivolgersi a lei direttamente - sei tu che hai detto che sono cucita dalla testa ai piedi».

«Io sono venuto per rilassarmi», ha detto a quel punto Sossio prima di abbandonare la sauna per la disperazione. Valeria, noncurante delle tensioni, si è offerta di fare un massaggio ad Aristide peggiorando la situazione, mentre Antonella si è mostrata insofferente. Poco dopo in piscina la Elia ha fatto notare ad Aristide che il comportamento del paleontologo nei confronti di Valeria le fa scattare un sentimento di gelosia «non hai il coraggio di difendermi», ha detto prima di ricevere un bacio da Aristide.

Ultimo aggiornamento: 13:37

