Giovanni Veronesi contro il Grande Fratello Vip: «E' di una bruttezza assurda». E critica Signorini

«Sto vedendo la sigla del Grande Fratello Vip, è una cosa che non ci si crede dalla bruttezza. Signorini che recita è come se la mi zia facesse lo spogliarello adesso a 94 anni». Lo scrive sul suo profilo twitter il regista Giovanni Veronesi. «Giova basta non guardarlo...», è il commento dell'ex campione di tennis, Adriano Panatta all'amico regista di 'Manuale d'amore".

L'attesissima quarta edizione del Grande Fratello Vip è cominciata fra i dubbi e le polemiche del popolo social, non particolarmente soddisfatto di vedere Alfonso Signorini in conduzione. In molti su Twitter hanno sottolineato come l'ex opinionista, che ha preso il posto di Ilary Blasi al timone di comando, non abbia saputo imprimere alla trasmissione lo stesso ritmo visto negli anni scorsi.



Ultimo aggiornamento: 10:25

