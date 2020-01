Grande Fratello Vip 2020, tornano quattro storici concorrenti: ma che fine hanno fatto gli altri?

Il Grande Fratello vip 2020 riporta nella casa personaggi storici delle passate edizioni, da Salvo Veneziano a Patrick Ray Pugliese, da Sergio Volpini a Pasquale Laricchia: ma che fine hanno fatto i concorrenti protagonisti di questi 20 anni di reality che (in molti casi) sono finiti nell'oblio?

Cristina Plevani Vincitrice della prima edizione, quella del 2000 condotta da Daria Bignardi. Rimane storico il flirt dentro la casa con il compianto Pietro Taricone. Si è lamentata sui social per essere stata esclusa dalla rimpatriata di quest'anno (ma potrebbe entrare in corsa di programma). Per qualche anno è stata ospite di diverse trasmissioni di Mediaset. Poi ha lasciato il mondo dello spettacolo: fa la bagnina e istruttrice di fitness e per un periodo è stata cassiera part-time in un supermercato.

Melita Toniolo Famosa per le sue curve mozzafiato, è stata concorrente dell’edizione numero 7 del reality. Dopo il Grande Fratello, Melita ha continuato a lavorare in televisione come showgirl e inviata di diversi programmi: la "diavolita" ha fatto impazzire il pubblico. Da "le Iene" a "Lucignolo", da "Paperissima" a "Colorado". Oggi è una super mamma: ha avuto il suo primo figlio Daniel nel dicembre 2017. Il padre è il comico Andrea Viganò, che interpreta Pistillo in "Colorado".

Mauro Marin, salumiere di Castelfranco Veneto (Treviso) ha vinto l'edizione numero dieci del "Grande Fratello". Nel 2015 è tornato sotto i riflettori perché è stato aggredito e preso a pugni da uno sconosciuto. Dopo l’uscita della casa ha provato a fare il cantante senza successo. Qualche giornale gli ha dedicato dei trafiletti parlando di alcuni suoi disturbi di bipolarismo.

Milo Coretti ha vinto il Grande Fratello numero 7, ma la sua popolarità è durata ben poco: ha lasciato il mondo dello spettacolo, dopo aver tentato anche la carta del cinema, ed è diventato imprenditore nel mondo della ristorazione. Nel 2015 è stato imputato per truffa all'assicurazione: il 37enne romano fu accusato di aver provato a lucrare 21 mila euro come risarcimento danno dall’assicurazione dopo il furto dell’Audi A5.

Maria Antonietta Tilloca ha partecipato alla prima edizione del Grande Fratello. Appassionata di pittura, è da tempo lontana dal mondo dello spettacolo e lavora in una società di produzione cinematografica.

Lorenzo Battistello chef ai tempi del primo "Grande Fratello". Tuttora lavora nel mondo della ristorazione. Ha rivelato di avere avuto anche un tumore, da cui è guarito.

Roberta Beta Pr della I edizione. Nel 2001, un anno dopo essere uscita dalla casa del "Grande Fratello", ha scritto un libro, "La grande sorella" (Dalai editore). Ha lavorato per qualche anno alla radio e in tv. Una volta ha confessato: "Ho solo un rimpianto. Quando mi è stato chiesto di partecipare come opinionista alla prima versione di Uomini & Donne, ho rifiutato la proposta di Maria De Filippi a causa della mia troppa ingenuità. È lo sbaglio per cui mi sono giocata la carriera".

Mascia Ferri Nota come "la panterona" della seconda edizione del Grande Fratello. Dopo svariati calendari e scatti sexy, Mascia oggi fa la mamma e insieme al marito - l'imprenditore Cristiano Ricciardella - gestisce lo Chalet dei Giardini pubblici di Ravenna.

Francesco Maria Gaiardelli Meglio conosciuto come «Medioman». Con il trio comico lavora in diversi programmi Mediaset e nel 2012 - in un'intervista al sito mondoreality - lancia l'idea di rifare un «Grande Fratello» con tutti i vecchi personaggi. Suggerimento per ora non accolto. Sarà consulente in ambito turistico per il gruppo regionale della Lega in Piemonte. Gaiardelli, in realtà, nella vita ha fatto di tutto: ha organizzato eventi, è stato agente di commercio, vigile del fuoco volontario, speaker radiofonico, barman.

Luana Spagnolo Modella svizzera eletta Miss Italia nel mondo nel 1996. E' espulsa dal "Grande Fratello" per non aver rivelato alla produzione alcune sue vecchie esperienze televisive. Dopo il reality ha fatto calendari e ha partecipato a un paio di film.

Victoria Pennington Istruttrice di nuoto statunitense. Entra nella "casa" insieme al fidanzato Pasquale Laricchia. Oggi è tornata in America e si è sposata con un agente immobiliare. Con Pasquale è finita malissimo: dopo lo show, ha raccontato lei nel 2012, il pugliese era ossessionato dal successo e dal mondo dello spettacolo.

Angela Sozio E' un'altra concorrente della terza edizione del reality. Ha condotto Saturday Night Live su Italia 1, ma resta famosa per essere stata una “Papi girl”: è del 2007 la foto in cui appare seduta sulle ginocchia di Silvio Berlusconi a Villa Certosa.

Mario Ferretti Ha vinto nel 2008 ed è stato uno dei vincitori più normali del reality. Grazie ai 500mila euro vinti al “Grande Fratello” ha coronato il suo sogno e gestisce “Il Casale di Mario”, un agriturismo ad Orvieto.

Ultimo aggiornamento: 08:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA